Ligue 1 : l'ascension imperturbable de Lens, dauphin séduisant du PSG

Depuis le début de la saison, les Sang et Or confirment leur progression et s'affirment comme un candidat crédible au Top 5.

Avec 13 points en cinq matchs, c'est peu dire que le Racing Club de Lens charbonne depuis la reprise de la Ligue 1. C'est simple : les Sang et Or affichent le même total de points que les champions de France parisiens et leurs dauphins marseillais depuis le début de la saison.

Tombeurs de Rennes, Monaco, Lorient et Brest, et tenus en échec à Ajaccio, les Artésiens réalisent un début de saison en fanfare avec 14 buts inscrits, contre 6 encaissés. Mercredi 31 août face à Lorient, équipe sensation du début de saison, les hommes de Franck Haise se sont montrés sans pitié, réalisant un nouveau récital qui en dit long sur leur potentiel (5-2).

Une progression linéaire

Pour les amoureux de la Ligue 1, ce début de saison n'est pas si surprenant que cela. Revenu en Ligue 1 en 2020, après plusieurs années de purgatoire en Ligue 2, le RC Lens a vite retrouvé son rang d'équipe difficile à manœuvrer en championnat. En plus de leurs deux septièmes places acquises de rang, les Sang et Or déploient depuis plus de deux ans un football offensif et spectaculaire.

Ce jeu décomplexé, les Ch'tis ne cessent de le perfectionner. Même s'ils ont perdu l'été dernier un rouage essentiel de leur schéma de jeu (Jonathan Clauss, parti à l'OM), ils s'appuient sur une ossature solide. La prolongation de contrat de Seko Fofana, le milieu et capitaine de l'équipe, annoncée après la victoire contre Lorient est d'ailleurs un symbole fort. "Avant d'arriver ici, le projet était de stabiliser et de faire grandir le club. Cette saison, je pense qu'il y aura moyen de faire un truc plus grand", a justifié "Captain Seko", micro en main, devant plus de 34 000 supporters.

Ce soir c'est tout Bollaert-Delelis qui joue les prolongations. — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2022

Bien sûr, il ne faut pas s'emballer après cinq journées de championnat. Il n'empêche que Lens est pour le moment la seule équipe à suivre le rythme du PSG et de l'OM, avec 13 points récoltés sur 15 à prendre depuis le début de saison – Lyon pourrait faire de même en cas de victoire mercredi à Lorient, dans un match en retard de la deuxième journée. Non seulement, le RCL fait mieux que Monaco et Rennes, mais en plus le club artésien a battu ces deux prétendants à l'Europe.

Rêver plus grand

Toujours porté par un public exceptionnel (plus de 30 000 abonnés encore cette saison à Bollaert), le RC Lens peut voir venir sereinement la saison. Le calendrier immédiat paraît assez abordable (Reims, Troyes, Nantes), avant un mois d'octobre copieux (Lyon, Lille, OM) qui en dira plus sur les capacités du club à jouer les premiers rôles en championnat, ou pas.

8 - Lens a vu 8 de ses joueurs être impliqués sur au moins un but ce soir (Sotoca, Da Costa, Machado, Saïd, Samed, Cabot, Openda et Poreba), un record sur une même rencontre du RCL depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07). Fiesta. #RCLFCL pic.twitter.com/Z9hSHnTek3 — OptaJean (@OptaJean) August 31, 2022

Pour maintenir le rythme, Lens peut compter sur son sens du collectif huilé, entretenu par des cadres expérimentés qui répondent toujours présent, à l'image de Florian Sotoca (trois buts et deux passes décisives), encore auteur d'un doublé contre Lorient. Mais aussi sur des recrues vite intégrées, comme le prometteur Loïs Openda (deux buts). Ce qui fait du club artésien la meilleure attaque de ce début de saison avec le PSG et Montpellier, avec des temps de passages plus vus depuis 1972. Co-leader avec le PSG, c'est peut-être bien à Lens de rêver plus grand.