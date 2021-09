Incidents Lens-Lille : huis clos total du stade de Lens à titre conservatoire après les affrontements lors du derby du Nord

Les premières sanctions sont tombées. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), réunie exceptionnellement lundi 20 septembre, a sanctionné le club de Lens du huis clos total de son stade à titre conservatoire, après les incidents entre supporters intervenus samedi à la mi-temps du derby contre Lille.

Au moins deux rencontres à huis clos

Cette décision concerne au moins deux rencontres, contre Strasbourg mercredi 23 septembre et Reims le 1er octobre, en attendant le prononcé de la mesure définitive "après instruction du dossier le 6 octobre", a précisé la LFP. La commission a également décidé la fermeture du parcage de supporters lillois quand le Losc joue à l'extérieur - notamment pour son déplacement à Strasbourg le 25 septembre.

Pour rappel, un groupe d'ultras lensois avait envahi le terrain à la mi-temps pour se ruer sur les Lillois avant que les CRS n'interviennent. Six supporters avaient été légèrement blessés et deux spectateurs avaient été interpellés, dont un pour avoir lancé un siège sur les forces de l'ordre. Celui-ci devait être jugé en comparution immédiate l'après-midi du 20 septembre. De son côté, le RC Lens a déposé plainte "notamment pour les faits de dégradations et d'usage des fumigènes", a indiqué le parquet de Béthune.

En raison de ces incidents, le coup d'envoi de la seconde partie de la rencontre avait été décalé de 30 minutes. Les Sang et Or se s'étaient imposés 1 à 0.