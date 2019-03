Qualifications pour l'Euro 2020 : la France écrase l'Islande 4 à 0

Les Bleus se sont largement imposés face à l'Islande grâce à des buts de Samuel Umtiti, d'Olivier Giroud, de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann.

Les Français continuent sur leur très bonne lancée. Après leur victoire face à la Moldavie (4-1), les Bleus se sont nettement imposés, lundi 25 mars au Stade de France, face à l'Islande (4-0), lors des qualifications pour l'Euro 2020. C'est Umititi qui a donné à la France son premier but à la douzième minute. Le défenseur barcelonais a repris de la tête un centre venu de la gauche de Kylian Mbappé.

En deuxième mi-temps, c'est au tour d'Olivier Giroud d'enfoncer le clou et de marquer à la 68e minute. Grâce à ce but, l'attaquant de Chelsea est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus, derrière Thierry Henry et Michel Platini. Dix minutes plus tard, Kylian Mbappé a inscrit le 3e but, grâce à une passe d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid a lui donné à la France son 4e but à la 84e minute.