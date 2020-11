"Tous les fans de Liverpool doivent être émus", Dominique Bathenay rend hommage à la légende du foot anglais Ray Clemence

C’est l'une des grandes figures du football anglais qui vient de disparaître.

Ray Clemence est mort à l’âge de 72 ans, a annoncé sa famille ce dimanche 15 novembre. Il avait passé ses dernières années à lutter contre un cancer diagnostiqué il y a quinze ans. Gardien emblématique de Liverpool dans les années 1970-1980, il marque l'histoire de son club lors de la saison 1976-1977. Les Reds affrontaient Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, une confrontation restée dans la légende. Un joueur de l'ASSE, le milieu Dominique Bathenay, avait alors marqué deux buts à Ray Clemence. Le premier au match aller à Geoffroy Guichard (victoire des Verts 1-0), et le deuxième au match retour à Anfield (victoire de Liverpool 3-1).

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.