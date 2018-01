VIDEO. Coupe de la Ligue : quand Neymar chambre un joueur de Rennes

Un carton rouge pour Mbappé, un but dans le temps additionnel... La demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Rennes et le Paris Saint-Germain s'est achevée, mardi 30 janvier, dans une atmosphère tendue. Malgré la victoire de ses troupes (3-2), la star du PSG, Neymar, s'est même illustré par un geste provocateur, rarement observé sur les terrains de football.

Alors que le numéro 27 du Stade Rennais, Hamari Traoré, était à terre après un choc, le Brésilien s'est avancé vers lui et lui a tendu la main pour l'aider à se relever. Mais, lorsque le Rennais a tenté de lui prendre le bras, Neymar l'a retiré, avant de s'éloigner en rigolant.

Le geste a provoqué la fureur d'Hamari Traoré, qui a tenté de s'expliquer avec le Brésilien au coup de sifflet final, et des internautes, qui ont dénoncé son attitude sur Twitter.

Ras-le-bol du comportement de Neymar. On n'est pas le Barça. On est dignes et humbles.