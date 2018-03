Neymar critiqué pour un hommage de mauvais goût à Stephen Hawking

Le footballeur du PSG s'est photographié en fauteuil roulant pour rendre hommage au scientifique disparu.

L'hommage n'est pas passé. La superstar brésilienne du foot Neymar a subi de nombreuses critiques pour avoir publié, mercredi 14 mars, sur les réseaux sociaux une photo de lui en fauteuil roulant accompagné d'une citation de Stephen Hawking. Une dédicace à l'astrophysicien britannique décédé le jour-même que beaucoup ont trouvé de mauvais goût.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 14 mars 2018

En pleine convalescence au Brésil après son opération du pied droit, l'attaquant du Paris SG apparaît sur la photo tout sourire sur une terrasse ensoleillée, en caleçon dans son fauteuil roulant, le pied droit dans une attelle. La publication, sur Instagram et Twitter est accompagné de la citation : "Il faut avoir une attitude positive et tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve", attribuée au scientifique.

"C'est le comble de l'égocentrisme"

Un curieux hommage considéré de mauvais goût par de nombreux internautes, comme le journaliste américain Grant Wahl, du magazine de référence Sports Illustrated. "C'est le comble de l'égocentrisme de reprendre à son compte la mort de Hawking", a-t-il dit sur Twitter. "La situation temporaire de Neymar en fauteuil roulant est absolument incomparable avec celle de Hawking, qui a passé pratiquement toute sa vie dans cette situation. Je suis sûr que Neymar ne voulait pas faire de mal, mais enfin", a ajouté le journaliste.

Le joueur le plus cher de l'histoire, recruté pour 222 millions d'euros par le PSG en début de saison, a aussi été la cible de nombreuses commentaires acerbes d'internautes brésiliens. "Avec la mort de Stephen Hawking, Neymar est, de fait, l'homme en fauteuil roulant le plus célèbre au monde", a affirmé Ruth Romcy sur Twitter. "Gamin, c'est difficile de te défendre après ça", a publié pour sa part @gustavocdp.