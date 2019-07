Foot : "Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde", assure le directeur sportif du PSG

Dans une interview au "Parisien", Leonardo ouvre la porte à un départ de l'attaquant brésilien.

Des contacts, oui. Mais rien de solide pour le moment. Dans une interview au Parisien, lundi 8 octobre, le nouveau directeur sportif du PSG fait le point sur le bouillant dossier Neymar. Pour Leonardo, les choses très claires : l'attaquant brésilien peut quitter le club "s'il y a une offre qui convient à tout le monde." Mais "à ce jour, dit-il, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix." "Leo", comme on le surnomme, reconnaît avoir eu "des contacts" avec le FC Barcelone. Mais "très superficiels", dit-il. Depuis son arrivée à Paris mi-juin, il assure en tout cas avoir parlé avec Neymar et "avec son entourage aussi".

Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants.Leonardo, directeur sportif du PSGau "Parisien"

Mais "une seule chose est concrète aujourd'hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien", continue le directeur sportif. L'attaquant brésilien a en tout cas manqué la reprise de l'entraînement, lundi. "On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés et on va le faire", promet Leonardo.