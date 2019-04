Coupe de France : apostrophé par un supporter hostile, Neymar le frappe au visage

L'attaquant a perdu ses nerfs en passant devant un fan rennais qui invectivaient les joueurs du PSG. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Dure soirée pour les joueurs du PSG, battus en finale de la Coupe de France, samedi 27 avril. Alors que les joueurs de Paris gagnent les tribunes pour la cérémonie des médailles, un supporter rennais a enchaîné les remarques désobligeantes, voire insultantes, à leur endroit. Il interpelle notamment Gianluigi Buffon – "sale bouffon" –, Layvin Kurzawa – "garde ta main" – et Marco Verratti – "raciste". Quand vient le tour de Neymar, ce spectateur lui lance : "Va apprendre à jouer au foot, toi !" La petite phrase a le don d'agacer l'attaquant brésilien, qui se retourne alors pour baisser le téléphone de son interlocuteur et lui donner un léger coup au visage.

Cet homme originaire de Nantes affirme à L'Equipe avoir saigné du nez et avoir eu la lèvre ouverte, ce qui n'est pas visible sur les vidéos. "Tout de suite la sécurité du PSG est venue me voir pour me dire qu'on allait arranger ça", raconte ce supporter, après avoir adressé sa vidéo au journal. De son côté, le PSG estime sur RMC que cette personne "est un ami d’un joueur de Rennes qui a insulté tous nos joueurs quand ils montaient chercher leur médaille. Il s’est filmé exprès pour se faire un buzz".

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 avril 2019

"Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", a réagi le Brésilien en commentaire d'une publication sur Instagram d'Alex Bernardo, l'un de ses proches.