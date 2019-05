"C'était sûrement le bon moment pour lui, mais pas pour le club" : les supporters du PSG inquiets après la petite phrase de Kylian Mbappé

L'attaquant français a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club parisien s'il n'avait pas plus de responsabilités.

"C'était sûrement le bon moment pour lui, mais pas pour le club". Au lendemain de la petite phrase de Kylian Mbappé lors de la remise des trophées de l'UNFP, les supporters parisiens craignent un possible départ de l'attaquant français. Le meilleur joueur de la Ligue 1 a laissé planer le doute dimanche 19 mai.

"J'espère que ça sera au PSG, ou peut-être ailleurs"

Face à un parterre de footballeurs professionnels, Kylian Mbappé a déclaré : "Je pense que j'arrive à un premier ou un second tournant dans ma carrière. Je pense que j'ai découvert énormément de choses ici et je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ça sera au Paris-Saint-Germain, ça sera avec grand plaisir, ou peut-être que ça sera ailleurs".

"C'est surtout de la communication", estime un supporter du PSG rencontré lundi matin devant la boutique du club. Pour un autre supporter, cette déclaration montre que "certains joueurs comme Neymar lui font de l'ombre. C'est peut-être le meilleur moyen pour lui de s'exiler ou de devenir le vrai patron du PSG". Un amateur du club rencontré sur les Champs-Élysées estime que Paris arrivera "à garder ses deux stars".

Des mots pesés en pleine négociation de contrat

Pour savoir si le champion du monde, dont les sorties médiatiques sont toujours calculées, a réellement des envies de voir ailleurs, il faut d'abord bien situer cette déclaration. C'est une petite phrase qui tombe en pleine négociation de prolongation de contrat avec le PSG. L'attaquant français, qui a cette saison souvent porté à bout de bras le club parisien, est aujourd'hui presque deux fois moins payé que son coéquipier Neymar.

Kylian Mbappé souhaite une revalorisation salariale mais aussi un nouveau statut. Ce n'est pas la première fois cette saison qu'il affirme vouloir plus de responsabilités dans l'équipe alors que Neymar, l'autre star de l'équipe, a fait le même genre de déclaration la semaine dernière dans la presse.

Cette petite phrase de Mbappé ressemble plus à un coup de pression et un rappel à l'ordre pour ses dirigeants alors que l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, est attendu à Paris dans les prochains jours. On imagine aisément que cette sortie médiatique sera évoquée avec lui. D'autant plus que le Real Madrid de Zinédine Zidane, en plein remaniement, fait une cour assidue au meilleur joueur de Ligue 1. Kylian Mbappé n'y est d'ailleurs pas insensible.

Les supporters madrilènes se frottent les mains

Dans la presse espagnole, le ton est résolument optimiste lundi matin. "Mbappé ouvre la porte au Real Madrid", écrit le quotidien El Español. Pourtant les supporters merengues n'y croyaient plus après les déclarations faites par le champion du monde le 21 avril dernier lorsqu'il avait affirmé qu'il pensait rester au PSG et qu'il regarderait les matchs de Zizou en tant qu'admirateur.

De son côté, le journal Marca a lancé un sondage sur son site internet. Près de 170 000 personnes ont voté et 89% se sont prononcées en faveur d'une arrivée de Kylian Mbappé. Le jounral va plus loin et estime que les déclarations de l'international français n'étaient pas du tout improvisées et "il pourrait bien s'agir du premier pas vers le transfert le plus cher de l'Histoire".