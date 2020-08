Ligue des champions : "un jour merveilleux", "ça s'est joué dans la tête", des anciens de l'OM 93 se souviennent de leur victoire

À la manière du PSG en 2020 face au Bayern Munich, l'OM en 1993 n'était "pas du tout favori" contre le Milan AC, rappelle Franck Sauzée, qui intervient sur franceinfo aux côtés de Fabien Bathez avant la finale dimanche soir de la Ligue des champions.

"Ça ne s'est pas joué d'un point de vue footballistique, ça s'est joué dans la tête, sur l'aspect tactique. On a su répondre, on était préparés", s'est souvenu dimanche 23 aout sur franceinfo Franck Sauzée, vainqueur de la Ligue des champions avec l'OM en 1993. Fabien Barthez, lui aussi membre de la seule équipe française, jusqu'à présent, vainqueur de la compétition, garde en mémoire "un jour merveilleux" alors que le PSG pourrait devenir ce soir la deuxième équipe française à soulever le trophée.

À la manière du PSG en 2020 face au Bayern Munich, l'OM en 1993 n'était "pas du tout favori" contre le Milan AC, rappelle Franck Sauzée. "Mais il y avait des choses qui jouaient pour nous, Milan n'avait jamais gagné contre Marseille et on savait que ça joue dans la tête d'un footballeur professionnel". L'ancien milieu de terrain marseillais raconte le "calme à la mi-temps" dans le vestiaire, "on n'est pas parti en sucette par rapport à l'émotion, on savait qu'il fallait rester concentré, être dur dans les contacts, ne pas se mettre à la faute non plus, ne pas craquer, se maîtriser".

''Tout m'a réussi''

Franck Sauzée assure également que l'OM a eu "la chance d'avoir un Fabien Barthez d'une forme mondiale en première mi-temps". Le gardien, auteur d'arrêts précieux, se souvient du match "comme si c'était hier". "Tout m'a réussi". Le champion du monde 1998 se souvient s'être senti très serein après l'ouverture du score de Basile Boli, en première mi-temps. "Je ne sais pas pourquoi mais, à la mi-temps, je savais qu'on allait gagner ".