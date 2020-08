DIRECT. Ligue des champions : "Si Paris gagne, c’est la France qui gagne", estime Anne Hidalgo avant la finale PSG-Bayern

Ce qu'il faut savoir

Le jour de gloire est-il arrivé ? Le Paris Saint-Germain dispute la première finale de Ligue des champions de son histoire contre le Bayern Munich, dimanche 23 août à partir de 21 heures à Lisbonne. Le PSG va tenter à huis clos d'offrir au foot français sa deuxième couronne européenne, 27 ans après l'Olympique de Marseille. Avant le match, supporters, politiques et sportifs croisent les doigts. Suivez en direct l'événement.





Les encouragements du Premier ministre. "Allez le PSG, on est avec vous", a lancé en exclusivité sur franceinfo le Premier ministre Jean Castex. Ancien "supporter acharné de Saint-Étienne", le chef du gouvernement garde "en mémoire la finale contre le Bayern", perdue en 1976.

Le stress de la maire de Paris. La maire de Paris Anne Hidalgo s’est dite "très stressée" sur franceinfo, à quelques heures de la finale, à laquelle elle assistera à Lisbonne. Un stress comme "juste avant une élection", compare-t-elle. "On a tous envie de cette victoire. Et puis si Paris gagne, c’est la France qui gagne", poursuit-elle.



Le port du masque exigé pour les supporters. A Paris, "à l’intérieur de la zone pour laquelle il y a un arrêté de port du masque obligatoire, les personnes auront systématiquement le masque et si ce n’est pas le cas, elles seront verbalisées", a prévenu sur franceinfo la porte-parole du ministère de l’Intérieur Camille Chaize alors que d'importants rassemblements de personnes pourraient avoir lieu sur les Champs-Elysées et aux abords du Parc des Princes, à l'issue de la finale.

Le Bayern Munich grand favori. Depuis la finale perdue de Monaco en 2004, cela faisait 16 ans que la France du foot attendait de vibrer pour l'un de ses représentants dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de clubs. Reste à faire tomber le Bayern Munich, quintuple lauréat et grand favori de la finale.