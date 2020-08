Ligue des champions : "Si Paris gagne, c’est la France qui gagne", souhaite Anne Hidalgo, "très stressée"

La maire de Paris assistera au match à Lisbonne ce dimanche soir.

La maire de Paris Anne Hidalgo s’est dite "très stressée" sur franceinfo dimanche 23 aout, à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, à laquelle elle assistera à Lisbonne. Un stress comme "juste avant une élection" compare-t-elle. "On a tous envie de cette victoire. Et puis si Paris gagne, c’est la France qui gagne", poursuit-elle.

"Les dirigeants du club ont compris que pour que l'équipe soit soudée, il fallait qu'elle se sente vraiment parisienne", estime la maire de Paris, qui pense que les joueurs "savent ce que c'est de porter les couleurs de cette ville connue et aimée dans le monde entier". À Paris, où aucune fan zone n’est mise en place, et où les Champs-Élysées seront piétons à partir de 21 heures, "il faut que la fête soit possible. On a très bien travaillé avec le préfet de police. On a travaillé main dans la main avec notre police municipale".

2 000 masques seront distribués aux abords des Champs-Élysées et "on va aussi accompagner par des messages de prévention, on distribuera des masques là où on pourra le faire aisément", promet Anne Hidalgo. Alors que des violences avaient eu lieu après la demi-finale, "il faut que chacun ait à cœur de participer à une belle fête, sans violence, sans débordement", appelle la maire de Paris.