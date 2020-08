Ligue des champions : pour le PSG, "les armes sont là, le talent est là", juge David Ginola

Face à l’expérience du Bayern Munich, qui joue sa 11e finale, l'ancien joueur du PSG affirme qu’"il n’y a pas de recette miracle''.

"Ça va être compliqué. Mais les armes sont là, le talent est là", juge sur franceinfo David Ginola, ancien joueur du PSG entre 1992 et 1995. "Le Paris Saint-Germain est capable de battre n’importe qui sur un match", espère-t-il, avant la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, dimanche 23 aout à 21 heures. "Si on prend chaque joueur individuellement, ils sont capables de faire la différence", selon Ginola qui juge tout de même que tout ne déprendra pas de Neymar et de Kylian Mbappé.

Cela va être une question de possession de balle. Ce sera très important de conserver le ballon au milieu du terrain.David Ginolaà franceinfo

Face à l’expérience du Bayern Munich, qui joue sa 11e finale, celui qui était surnommé "El Magnifico" affirme qu’ "il n’y a pas de recette miracle. Il faut rentrer avec le bon esprit, l’esprit de groupe, l’esprit d’équipe."

Après deux matchs disputés à Lisbonne sans public, les joueurs du PSG "ont montré contre l’Atalanta et Lepizig qu’ils étaient capables de faire face à ce genre de situation nouvelle". Remporter cette Ligue des Champions 2020 "serait quand même une très belle chose'' pour David Ginola qui se projette : "de les voir soulever le trophée ce soir sera quelque chose de très émouvant".