Ligue des champions : les prix des places pour la demi-finale retour PSG-Dortmund s’envolent et divisent les supporters

Pour beaucoup de fans de foot, la demi-finale retour du PSG face à Dortmund, mardi 7 mai au soir en Ligue des champions, se regardera au bar ou devant sa télévision. Seule une poignée de supporters aura le privilège de se rendre au Parc des Princes, pour l'un des matches les plus attendus de la saison. Le prix des places, qui s'affichent à au moins 400 euros, fait même de l'événement un véritable luxe. Les billets atteignent même les 4 000 euros sur la plateforme officielle du PSG, Ticketplace. Le lot de cinq places est même vendu jusqu'à 17 000 euros, des sommes démentielles qui suscitent des réactions partagées parmi les supporters.

Maxime était prêt à mettre 600 euros pour une place. Il en a finalement trouvé une à 450 euros et fera la route mardi depuis Clermont. "Je n'ai jamais mis une telle somme, mais une demi-finale retour au Parc il n'y en a pas eu 50. C'est au stade qu'il faut la vivre", assure-t-il. C'est la même réflexion qui a poussé Thomas, 27 ans, à débourser 700 euros. Le billet coûte 500 euros, auquel il faut ajouter le transport depuis Rodez dans l'Aveyron et l'hébergement à Paris. Mais comme il n'a jamais vu le PSG au Parc, c'est le moment idéal. "Ça sera peut-être l'un des cinq plus beaux jours de ma vie. Y'a-t-il une valeur pour ces souvenirs-là ? Je ne pense pas, alors on ferme les yeux", tranche le supporter.

"Les gens fanatiques vont-ils avoir les moyens de prendre des places ?"

Hugo a lui renoncé. Le jeune homme de 24 ans a cherché partout, mais il n'a rien trouvé à moins de 400 euros. En tant qu'étudiant en alternance, il lui est impossible de mettre autant d'argent sur la table. "Ça représente presque un quart de mon salaire. C'est soit on va voir le match et on mange des pâtes, soit on essaye de vivre confortablement et on regarde le match avec des potes", juge-t-il.

Ces prix si hauts désespèrent Elodie, mais ils ne surprennent plus cette ancienne abonnée de la tribune Auteuil pendant 20 ans. Elle craint de voir encore des tribunes remplies de spectateurs et non de supporters. "On nous dit que tout le stade doit être debout, mais les gens qui sont fanatiques vont-ils avoir les moyens de prendre des places pour mettre l'ambiance ?, demande-t-elle. Je ne suis pas sûr." Si Élodie a abandonné l'idée de s'acheter un billet, elle tente quand même sa chance dans des jeux-concours qui offrent des places.