ENTRETIEN. PSG-Dortmund : "Beaucoup de pression et c'est normal, il y a une place en finale de Ligue des Champions", confie Kylian Mbappé

À deux jours de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, Kylian Mbappé ressent "beaucoup, beaucoup de pression" mais "le groupe est extrêmement serein, on est confiants" pour la qualification en finale, a assuré l'attaquant du PSG lors d'une interview accordée à la direction des sports de Radio France et à nos confrères de l'AFP, du Parisien, du club So Foot et à Brut.

L'entretien a eu lieu après un événement organisé sur les Champs-Elysées à Paris par l'association qu'il préside, "IBKM" pour "Inspired by KM". Lancée en 2020, elle affiche la volonté d'"ouvrir le champ des possibles des enfants". Ainsi, quelque 2 000 jeunes issus de quartiers défavorisés ou en situation de handicap ont pu participer à des activités sportives sur la célèbre avenue et rencontrer Kylian Mbappé.

franceinfo : 2024 enfants précisément ont participé à cet événement, est-ce un hasard en cette année olympique ? C'était un moment important pour vous ?

Kylian Mbappé : C'est sûr qu'il y avait un clin d'œil avec les Champs-Elysées où passera la flamme olympique. On avait ce projet, depuis un an, d'organiser un challenge sportif à Paris. C'était un moment privilégié. Tout le monde sait à quel point cette fondation est importante pour ma famille et moi. Les enfants ont eu le sourire toute la journée et c'était vraiment l'objectif. Des événements comme ça, ça enrichit notre expérience et ça donne envie de continuer. C'était une superbe journée et je suis content du résultat.

Pourquoi vous investissez-vous autant auprès de la jeunesse ?

J'ai toujours voulu rendre ce qu'on m'avait donné. Je pense être de l'autre côté de la passerelle : maintenant, c'est à moi de donner. Je pense avoir la chance d'avoir réussi, d'avoir cette vie, d'être un privilégié. Je veux remercier tous les gens qui ont contribué de près ou de loin pour cet événement. J'ai vu tout le travail qui a été fourni, c'est vraiment formidable sur les Champs-Élysées, c'est inédit et c'est à la hauteur de ce que méritent les enfants.

Quelles valeurs avez-vous envie de leur transmettre ?

Je veux leur transmettre mes valeurs. Ces valeurs de respect, d'ambition, d'élégance parce qu'on vit dans un monde de plus en plus difficile. Je pense qu'il faut essayer de préparer les enfants le plus tôt possible à ce qui les attend.

"Les préparer ce n'est pas leur bourrer le crâne, c'est leur donner l'opportunité de vivre des choses extraordinaires, leur transmettre des messages. Je veux qu'ils puissent avoir un bagage qui leur servira dans la vie." Kylian Mbappé à franceinfo

Mon message c'est : "Continuez de croire en vos rêves, ne vous mettez pas de limites." C'est le but de cette fondation, les accompagner, les aider à croire en eux parce que tout peut arriver. Tout m'est arrivé parce que j'y ai cru et qu'on m'a aidé.

Mardi, le PSG jouera la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Dortmund, est-ce que les enfants ont parlé du match ?

J'ai entendu beaucoup de : "Il faut gagner" et ils ont raison. Il faudra être là mardi, mais en attendant, on est dimanche. C'est un message aussi pour eux de leur dire "peu importe ce qui va se passer mardi, je suis là aujourd'hui et je veux passer un bon moment avec vous". Il y a le joueur et il y a l'homme, et je pense qu'un événement comme celui d'aujourd'hui, ça aide le joueur à se préparer. Pour que le joueur soit épanoui, il faut que l'homme soit d'abord épanoui et des journées comme celles-ci aident à l'épanouissement d'un homme.

Ressentez-vous de la pression à deux jours du match contre Dortmund ?

Oui, beaucoup, beaucoup de pression et c'est normal, parce qu'il y a une place en finale de Ligue des champions, ce n'est pas négligeable. D'autant plus quand on connaît le passif du club dans cette compétition. Donc de la pression, mais le groupe est extrêmement serein, on est confiants et on est sûrs qu'on va se qualifier pour la finale.

"Je vais arriver au match de bonne humeur et prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à me qualifier pour la finale." Kylian Mbappé à franceinfo

Vous n'avez pas caché votre désir de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans une interview à la Tribune Dimanche, Emmanuel Macron explique avoir posé la question à votre père et celui-ci a répondu, selon le chef de l'État, que vous aviez "envie de les faire". C'est le cas ?

Ma position n'a pas changé. Maintenant, la vérité aussi, c'est que ce n'est pas mon actualité. Mon actualité, c'est le Paris Saint-Germain. Et donc c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, les JO, je n'y pense pas beaucoup. Mais ma position officielle vis-à-vis des JO, elle n'a pas changé.

Vous êtes capitaine de l'équipe de France depuis mars 2023. Votre premier capitanat lors d'une grande compétition, vous allez le vivre pendant l'Euro de football en juin. Comment abordez-vous ces responsabilités supplémentaires ?

Je pense qu'on est dans la continuité. Je vais me servir de ce qui s'est passé avant. Et c'est sûr que ça va être une grande compétition pour nous. On est très attendus et on voudra vraiment faire quelque chose de grand. Mais on va attendre de voir dans quel état on récupère tous nos joueurs, déjà, parce qu'en ce moment il y a quelques blessés (rires). Mais on aura le temps de se préparer et d'essayer de faire rêver les Français comme on a essayé de le faire lors des dernières compétitions.