Ligue des champions : le PSG s'impose sur la pelouse du FC Barcelone (4-1) en huitième de finale aller, grâce à un triplé de Mbappé

Les Parisiens ont remporté le match grâce à un triplé de Kylian Mbappé et un but de Moise Kean.

Privés de Neymar et de Di Maria, les Parisiens ont réussi l'exploit au Camp Nou. Le PSG s'est imposé, quatre buts à un, face au FC Barcelone, mardi 16 février, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L'attaquant Kylian Mbappé a signé un triplé (32e minute, 65e minute et 85e minute). Moise Kean a quant lui été l'auteur d'un but à la 70e minute. Côté barcelonais, Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty à la 27e minute.

"C'est magnifique, mais on n'a rien gagné", a réagi Kylian Mbappé, après le match. "On est très content. C'est un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait avec la manière", a ajouté l'attaquant star. Le match retour aura lieu le 10 mars au Parc des Princes.