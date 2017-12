Ligue des Champions : le PSG perd contre le Bayern Munich (3-1) mais termine en tête de son groupe

Le Paris Saint-Germain a perdu, mardi 5 décembre, contre le Bayern Munich (3-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le PSG termine malgré tout à la tête du groupe B, et se qualifie pour les huitièmes de finale (ce qui était déjà acquis). Le Français Corentin Tolisso a réalisé un doublé pour le club allemand. En face, c'est Kylian Mbappé qui a marqué le but parisien.

"L'éternel Bayern aura rappelé à la formation française que rien n'est acquis et qu'il faudra cravacher pour aller décrocher la timbale au printemps prochain", commente francetvsport. Et d'ajouter : "Les Parisiens étaient attendus dans ce grand rendez-vous, ils l'auront bien manqué. Heureusement pour eux, il y en aura d'autres. Mais cette fois, ils n'auront plus le droit à l'erreur."