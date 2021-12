Ligue des champions : le PSG hérite du Real Madrid et Lille de Chelsea en huitièmes de finale, après le nouveau tirage au sort

Après un raté, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a été rejoué lundi 13 décembre à Nyon (Suisse). Le Paris Saint-Germain retrouvera finalement le Real Madrid et Lille est retombé contre le tenant du titre Chelsea, comme lors du premier tirage. Les matchs aller sont prévus les 15-16 et 22-23 février et il faudra attendre 8-9 et 15-16 mars pour le retour.

Il n'y aura donc pas de duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme l'avait prévu le premier tirage au sort. Pas de PSG-Manchester United. Et un tirage pas forcément plus clément pour le club de la capitale qui va retrouver un adversaire qui lui avait plutôt réussi en 2019-2020 en phase de groupes (3-0 et 2-2) mais contre lequel il reste sur un échec total en phase à élimination directe. En 2017-2018, l'équipe d'Unai Emery n'avait rien pu faire contre le futur vainqueur de la compétition et s'était incliné à l'aller et au retour des huitièmes de finale (1-3, 1-2).

Ce sera le match des retrouvailles entre d'un côté Sergio Ramos, l'ancien capitaine des Merengue parti cet été à Paris, Keylor Navas, Angel Di Maria et Achraf Hakimi, anciens de la Casa Blanca d'un côté, et Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG désormais revenu sur le banc du Real, de l'autre. Et que dire de la situation de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid et en fin de contrat à l'issue de la saison avec Paris et qui sera libre de s'engager avec n'importe quelle équipe à partir du mois de janvier.

Un autre cador pour Paris, bis-repetita pour Lille

Pour Lille, Chelsea était évidemment l'option la plus compliquée du tirage. Les Dogues auront fort à faire face à un adversaire qui a dominé l'Europe la saison passée et qui ne leur a pas laissé un bon souvenir en Ligue des champions. Ces derniers avaient quitté la compétition dans l'anonymat (derniers du groupe H en 2019-2020) la dernière fois qu'ils avaient croisé la route des Blues, s'inclinant deux fois contre eux (1-2, 1-2).

Les affiches des huitièmes de finale

Salzbourg - Bayern Munich

Sporting Portugal - Manchester City

Benfica - Ajax Amsterdam

Chelsea - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus Turin

Inter Milan - Liverpool

Paris Saint-Germain - Real Madrid