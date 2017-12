Ligue des champions : le PSG affrontera le Real Madrid pour les huitièmes de finale

Le sort en a décidé ainsi. Le PSG affrontera le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort effectué lundi 11 décembre n'a pas épargné les Parisiens puisque les Madrilènes, emmenés par la star Cristiano Ronaldo, sont les doubles tenants du titre.

Les joueurs d'Unai Emery vont malgré tout tenter de faire mieux que l'an dernier où ils avaient été éliminés à ce stade de la compétition par le FC Barcelone. Un très mauvais souvenir pour les supporters du PSG car après avoir gagné 4-0 à domicile, les Parisiens avaient sombré au match retour (6-1 pour Messi et les siens).

Une autre choc : Chelsea-Barcelone

L'autre choc dévoilé par le tirage sera le match entre Chelsea et Barcelone, justement. Les autres rencontres pour ces huitièmes de finale sont : Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome et Besiktas-Bayern. Les rencontres se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matchs aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matchs retour).