Ligue des champions : la santé de Kylian Mbappé, le plan de jeu... Ce qu'il faut retenir des conférences de presse avant le choc Real-PSG

Quelques heures après les mots de son rival Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, s'est exprimé à son tour. Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi (à 21 heures) contre le Real Madrid, le technicien argentin a fait le point sur les actualités du moment, notamment sur les états rassurants de Kylian Mbappé et Neymar, son plan de jeu et les absences dans le clan madrilène.

Sur la santé de Mbappé

Mauricio Pochettino a d'abord voulu se montrer rassurant sur l'état du pied de sa pépite Kylian Mbappé : "On a parlé, il va bien. Quand il a reçu le coup il a crié de douleur, il a eu mal, mais après, avec calme et tranquillité, on a laissé passer quelques heures et il pouvait marcher. Nous espérons qu'il pourra s'entraîner normalement ce soir". Et d'ajouter sur la motivation de Mbappé, alors qu'on le dit en partance pour l'équipe d'en face : "Nous avons une tranquillité absolue, les choses sont très claires, Mbappé à une maturité incroyable, il défendra ses couleurs. Je sais qu'il restera calme".

Quant à la superstar brésilienne Neymar, le joueur l'a assuré lui-même en conférence de presse : "Je me sens mieux même si ma blessure était grave, plus qu'on ne le pensait. Mais je suis là, prêt à aider l'équipe, très heureux de jouer dans ce grand stade."

Sur le plan de jeu

"La meilleure manière de défendre pour une équipe comme le PSG est d'attaquer, dominer, jouer dans le camp adverse", estime Pochettino, sûr de son fait quant à sa future stratégie. Pour lui, Paris devra faire comme il l'avait "fait pendant 90 minutes au Parc". Mais l'Argentin reste méfiant sur un adversaire toujours redoutable à ce niveau de la compétition : "Nous savons que ce sera un Madrid différent de l'aller, mais c'est un match couperet, comme une finale". Il sait aussi que, depuis ce match, le Real Madrid a montré un tout autre visage.

"Après la défaite de l'aller, la machinerie madrilène s'est mise en route et n'a désormais plus qu'une idée : renverser le score. Ce club n'a pas gagné treize C1 par hasard, mais nous n'aurons pas peur. Nous savons de quoi nous sommes capables, nous avons beaucoup de leaders sur le terrain." Mauricio Pochettino en conférence de presse

Pour Neymar, la rencontre va surtout reposer sur un leitmotiv : "Nous attaquons et défendons ensemble". Il précise : "On jouera comme à la maison, où nous avons fait un très beau match. (...) C'est la compétition que l'on veut gagner cette année. Si l'on joue ensemble, on a des possibilité de gagner, pas seulement le match, mais plus encore".

Sur l'absence de Casemiro

En face des Parisiens, sur le terrain, des Madrilènes revanchards aux crocs acérés se présenteront sur leur pelouse du Santiago Bernabeu. Pourtant, ils devront composer sans un de leurs chefs de file : Casemiro. Son acolyte du milieu de terrain Luka Modric le reconnaît volontiers : "Il va nous manquer. On sait l'importance qu'il a dans notre jeu, regrette le Ballon d'or 2018. Mais on a d'autres joueurs qui peuvent faire aussi bien, comme Fede (Valverde), Edu (Camavinga). Toni (Kroos), j'espère qu'il pourra jouer... On devra se donner encore plus que d'habitude dans les tâches défensives ; mais je suis sûr que celui qui jouera le fera très bien".