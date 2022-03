Real Madrid-PSG : "Nous avons un plan pour arrêter Mbappé", affirme Carlo Ancelotti avant le huitième de finale retour de Ligue des champions

Il a élaboré sa stratégie. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, a déjà pensé à tout à la veille du match retour (1-0 à l'aller) face au club qu'il a entraîné de 2011 à 2013. Le technicien italien a planté le décor, mardi 8 mars, en conférence de presse : "Nous avons un plan, non pas seulement pour arrêter (Kylian) Mbappé mais aussi pour Neymar, pour (Lionel) Messi et pour tous les bons joueurs qu'a le Paris Saint-Germain", a-t-il déclaré.

Les têtes de gondole parisiennes sont donc d'ores et déjà ciblées du côté des Merengue. Et la blessure de l'attaquant international français ne laisse pas place au doute dans l'esprit du Transalpin : "Vu ce qu'il lui est arrivé hier, je crois qu'il va pouvoir jouer. Nous, on va préparer le match en pensant que Mbappé pourra jouer", glisse-t-il avant d'ajouter que Mbappé sera bien accueilli par le stade "qui aime les grands joueurs".

Jouer avec intelligence et sans affolement

Pour y parvenir, l'homme d'Emilie-Romagne a son idée : "Le plan est de jouer comme un bloc, avec et sans ballon et de maintenir l'intensité tout au long de la rencontre. Nous devrons maintenir l'intensité pendant 90 minutes et délivrer une partition complète... et intelligente."

Bien conscient également des erreurs et du presque non-match de ses protégés au match aller, Carlo Ancelotti sait que la solidarité dans l'effort sera la clé pour la victoire et donc la qualification. Et il avertit ses troupes : "Nous ne devons pas nous affoler parce que nous devons gagner ce match, entame l'homme qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles à trois reprises avec ses équipes (2 à Milan, 1 au Real). Nous devrons avancer rapidement dans la rencontre et y croire jusqu'à la dernière seconde. L'important sera de garder l'espoir en vie et de maintenir l'intensité de bout en bout." Voilà les Parisiens prévenus.