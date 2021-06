Ligue des champions de handball : grosse désillusion pour le PSG, battu en demi-finale par Aalborg

Encore raté pour le PSG. Le club de la capitale, pour sa cinquième participation en six ans au Final 4 de la Ligue des champions, s'est fait surprendre par le club danois d'Aalborg (35-33) en demi-finale, samedi à Cologne, et a raté une nouvelle occasion de soulever pour la première fois le trophée.

Aalborg se hisse en finale pour sa première participation au dernier carré et retrouvera dimanche le FC Barcelone, en quête d'un dixième trophée record, ou Nantes, opposés en début de soirée dans l'autre demi-finale (18h00).

RESULT: In a huge upset, #Aalborg beat @psghand 35:33 to make the #ehffinal4 final #showtimeforehffinal4 pic.twitter.com/taCrk0CmHc