Ligue 1 : qui est Gabriel Moscardo, le nouveau pari du PSG au milieu de terrain ?

Il est la deuxième recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Après la signature du défenseur central Lucas Beraldo, un autre Brésilien a posé ses valises dans la capitale, jeudi 25 janvier. Comme annoncé par Radio France la veille, Gabriel Moscardo, 18 ans, s'est officiellement engagé pour cinq saisons. Il ne rejoindra le PSG que l'été prochain puisqu'il est à la fois prêté au club qui l'a vendu, Corinthians, et touché par une blessure sérieuse au pied gauche qui nécessite une interview chirurgicale.

Les champions de France font un pari pour l'avenir, misant sur un joueur professionnel depuis seulement six mois mais qui est – selon le journal brésilien O Globo – "le joueur le plus prometteur des Corinthians". Le quotidien a même classé Gabriel Moscardo au troisième rang des plus grandes révélations de l'année au Brésil, derrière Endrick, qui rejoindra le Real Madrid l'été prochain, et... Lucas Beraldo, qui est désormais son coéquipier au PSG.

Un renfort à polir

Très prometteur, Gabriel Moscardo manque encore d'expérience. Licencié depuis ses 12 ans chez les Corinthians, il a disputé son tout premier match pro le 29 juin dernier, en Copa Libertadores face au club uruguayen de Liverpool. Le Brésilien a depuis été titulaire lors de 21 rencontres avec le Timao. Si dans le jeu, son mètre 85 lui permet d'exprimer des qualités de numéro 6, au point d'être régulièrement comparé à Casemiro, le "prospect" est selon lui capable d'évoluer "comme un numéro 8", pour "se projeter et attaquer", malgré quelques difficultés observées à la construction.

Les JO dans le viseur

Avec ce transfert vers la capitale française, Gabriel Moscardo espère convaincre Ramon Menezes, le sélectionneur de la future équipe olympique brésilienne, de le convier aux Jeux l'été prochain. Appelé en septembre dernier, il n'a plus goûté à ce niveau depuis une petite minute disputée lors de la défaite des jeunes Auriverdes au Maroc (0-1).

Son premier but en carrière inscrit d'une frappe lourde de l'entrée de surface face au Vasco de Gama de Dimitri Payet le mois dernier pourrait toutefois le lancer, alors que la Seleçao tentera une passe de trois inédite aux Jeux, après avoir conquis l'or à Rio et Tokyo.

Étudiant en administration à la fac

Jusqu'à très récemment, Gabriel Moscardo jonglait entre ses études en administration à l'université Paulista de São Paulo et ses entraînements. Inscrit à la fac en juin alors qu'il n'était pas encore membre de l'équipe première des Corinthians, il a petit à petit commencé à être reconnu sur le campus lorsqu'il a découvert le monde professionnel. Mais pas de quoi le déconcentrer puisqu'il s'est habitué aux demandes d'autographes malgré un recours plus fréquent à des visioconférences en raison des déplacements avec son club, comme le rapportait O Globo en octobre.

Qu'importe si tout le monde s'accorde à dire qu'il ne finira pas son cursus – censé durer encore deux à trois ans – le milieu est du genre concerné : après un match chez les U20 des Corinthians, il s'est même dépêché d'arriver en cours pour aller obtenir la meilleure note de sa classe grâce à un exposé maîtrisé sur Martin Luther King.