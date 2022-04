Ligue 1 : pourquoi le PSG portera bien une étoile sur son maillot la saison prochaine

Un dixième titre de champion de France, ce n'est pas rien. Même lorsque l'on est le PSG qatari, pour qui le sacre en Ligue 1 doit être un minimum chaque saison. Auréolés d'une dixième couronne nationale après leur match nul (1-1) contre Lens, samedi 23 avril, les Parisiens rejoignent l'AS Saint-Etienne tout en haut du palmarès hexagonal, juste devant l'OM et ses neuf titres. Et pour l'occasion, le PSG devrait bien ajouter une étoile à son maillot, comme le veut la tradition. Enfin, selon les endroits.

A chaque pays sa règle

D'un pays à l'autre, les règles ou coutumes varient en la matière. En Angleterre, quasiment aucun club n'arbore une étoile sur son maillot, en dehors de Nottingham Forrest pour ses deux Ligue des champions. En Espagne non plus. C'est en revanche le cas en Italie et en Allemagne, où une règlementation précise encadre cette pratique.

Pour les clubs italiens, une étoile correspond ainsi à dix titres de champions depuis que la Juventus a initié cette pratique en 1958. C'est pour cela que la Vieille Dame et ses 36 Scudetti arbore trois étoiles. En Allemagne, le règlement est un peu plus précis : une étoile pour trois titres, deux étoiles pour cinq titres, trois étoiles pour dix titres, et ensuite une nouvelle étoile à chaque dizaine. Si vous avez bien suivi, le Bayern, du haut de ses 31 Bundesligas, a donc un écusson horné de cinq étoiles.

L'exception marseillaise

Et en France alors ? Aucun règlement spécifique ne précise l'attitude à adopter pour les clubs français. En 1993, l'AS Saint-Etienne a été le premier club tricolore à arborer une étoile en l'honneur de ses dix titres nationaux, quand bien même le dernier datait de 1981. Hormis les Verts, seul l'OM affiche aussi un écusson étoilé. Mais dans le cas des Marseillais, neuf fois champions de France, c'est en hommage à la victoire en Ligue des champions de 1993.

D'abord réticent à l'idée de célébrer ainsi son dixième sacre, le PSG a changé d'avis ces dernières semaines. Mais le club parisien a opté pour une solution inédite : afficher l'étoile non pas au dessus de l'écusson mais sur la manche droite, au dessus du blason de la LFP que les clubs portent en championnat. Un compromis qui laisse la porte ouverte à une future étoile au dessus du blason, pour un éventuel sacre en Ligue des champions ?