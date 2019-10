Galatasaray-PSG : Pascal Nouma, ancien joueur parisien, est devenu une star en Turquie

Pascal Nouma a joué au PSG avant d'intégrer le Besiktas, en Turquie. franceinfo l'a rencontré avant la rencontre Galatasaray-PSG en Ligue des champions mardi.

Footballeur honnête, bad boy des années 1990 du foot français, Pascal Nouma a été formé et a joué au PSG avant d’attérir à Istanbul, au club de Besiktas. Le joueur, qui a arrêté le football depuis 14 ans, a pris sa retraite sportive en Turquie, où il est devenu une star. franceinfo l'a rencontré à l'occasion de la rencontre Galatasaray-PSG qui se joue à Istanbul mardi 1er octobre, un deuxième match de groupe de Ligue des champions pour Paris après sa victoire contre le Real Madrid.

À 47 ans, Pascal Nouma, natif d’Epernay-sur-Seine, a tourné en Turquie dans une dizaine de films, a fait de la radio, et participé à plusieurs émissions de télévision comme "Danse avec les stars", "Survivor" ou encore "The Voice". L'ex-footballeur a aussi tourné dans des pubs pour du dentifrice, des fast-foods ou encore des paris sportifs. Pascal Nouma est le Français le plus connu du pays. "C’est vrai que c’est une vie qui est passionnante, affirme-t-il. Après le football, c’est une vie qui change."

"Je vais plutôt regarder le match à la télé"

Pour comprendre cette popularité, il faut se balader avec Pascal Nouma dans les rues d’Istanbul : pas un mètre sans un selfie, une tape dans la main, une bise… Pourtant, mardi soir, Pascal Nouma ne sera pas au stade de Galatasaray pour encourager le PSG, son club de coeur. "Je vais les encourager de la maison, explique-t-il. Interdiction pour moi d’aller aux matchs parce que je pourrais me faire tuer, parce que je fais partie du Besiktas, je suis Besiktas, le club ennemi ! Donc je vais plutôt regarder le match à la télé." Entre les deux clubs d'Istanbul, la rivalité est en effet extrêmement forte et prise très au sérieux par les supporters de chaque camp.

Même si sa famille vit en grande partie en France, Pascal Nouma nous l’a confié : il terminera sa vie en Turquie, ce pays qui lui, l’enfant terrible du football, l’a adopté et fait star.

Neymar critiqué ? "C'est un monstre, il va leur montrer sur le terrain"

Mais il suit toujours l'actualité du PSG et soutient Neymar, l'attaquant star mais critiqué ces derniers temps, notamment pour ses vélléités de retour au FC Barcelone, le club qu'il avait quitté pour rejoindre Paris.

Pour Pascal Nouma, la meilleure façon dont Neymar répond à ces critiques, c'est sur le terrain, et il mise sur lui pour le prouver face à Galatasaray.