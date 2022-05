Football : les tweets qui nous ont fait rire après la décision de Kylian Mbappé de rester à Paris

(MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE via AFP)

Les manifestations de joie des supporters parisiens, l’incompréhension à Madrid... L’annonce de la prolongation du contrat qui lie Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, samedi 21 mai, dans l’après-midi, a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter. Voici quelques tweets qui ont fait sourire la rédaction de franceinfo: sport.

Les tweets qui moquent les supporters du Real

On vient de m’envoyer cette photo à l’instant de Madrid. ❄️ pic.twitter.com/ivXYs4axDj — Mookie (@MookieBarbu) May 21, 2022

« T’inquiète, on a encore Eden Hazard, pas besoin de Kylian Mbappé » pic.twitter.com/8MfhmviVKZ — Bernard Colas (@BernardCls) May 21, 2022

Le tweet qui revient sur la mauvaise journée du sport espagnol

La clim Mbappé + La clim Fernando Alonso, va falloir sortir les pneus pluies demain au Grand Prix d'Espagne. — Fédé de la Lose (@FFLose) May 21, 2022

Le tweet qui voit dans le futur

Perez qui reçoit un appel de Mbappé en 2023 après un nouvel échec de Paris en LDC pic.twitter.com/2n1KeS7N1n — Aliotop (@Aliotop_off) May 21, 2022

Le tweet qui contre-attaque

"Ce que va faire le PSG en prolongeant Mbappé avec de grandes quantités d’argent après avoir perdu plus de 700 millions d’euros ces dernières saisons et malgré plus de 600 millions d’euros de masse salariale est une INSULTE au football. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la SuperLigue."

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

Le tweet qui a mal vieilli

"Je suis totalement sûr que Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid. Je suis serein."

Estoy completamente seguro de que Kylian Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid. Estoy muy tranquilo. — Ibai (@IbaiLlanos) May 20, 2022

Le tweet politique

Le tweet qui résume le feuilleton