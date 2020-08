VIDÉO. "On te soutient" : des joueurs du PSG répondent au message d'un jeune supporter atteint d'un cancer

Le PSG, Loïck, 10 ans, l'a dans la peau. Il dort, joue et rêve en grand le Paris-Saint-Germain, encore plus depuis qu’il est hospitalisé pour soigner un cancer. Sa chambre d’hôpital, il l’a même décoré aux couleurs de son club préféré. "J’avais envie de rencontrer les joueurs du PSG. J’ai eu l’idée de faire une vidéo et je l’ai mise sur les réseaux sociaux", raconte-t-il. En deux jours, sa vidéo fait deux millions de vues.

Un message signé Neymar et Mbappé

La réponse de ses stars préférées n’a pas tardé. "On te soutient beaucoup, j’espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale. On espère te voir bientôt", lui ont ainsi adressé les attaquants Neymar et Kylian Mbappé. Le défenseur Presnel Kimpembe lui a aussi répondu en lui assueant : "On va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand".

Il a fallu quelques heures au jeune supporter pour bien réaliser. "J’ai ressenti de la joie, je me suis dit qu’il fallait que je me soigne bien, comme ça je pourrai les voir plus vite", confie ce dernier. Avec cette vidéo, c’est comme s’il s’échappait de sa chambre et ça lui fait du bien." Soigné depuis deux mois, Loïck enchaine les chimiothérapies courageusement.