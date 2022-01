Football : le Paris Saint-Germain va ouvrir une boutique à New York d'ici le mois de juin

Le PSG ouvre une deuxième boutique aux États-Unis. Elle doit s'implanter avant le mois de juin en plein cœur de Manhattan, à New York.

Le Paris Saint-Germain va ouvrir une boutique à New York en plein cœur du quartier de Manhattan, avant le mois de juin, a appris France Bleu Paris de source proche du dossier ce mardi. Il s'agira de la deuxième boutique du club de la capitale aux États-Unis.

La boutique, sauf report dû à la crise sanitaire, ouvrira avant la fin de la saison 2021-2022 sur la prestigieuse Cinquième Avenue de New York. Le Paris Saint-Germain avait déjà une boutique installée à Los Angeles, ouverte en mai dernier. Le club parisien possède également trois boutiques au Japon, une boutique en Corée du Sud et une aux Émirats Arabes Unis.

Deuxième boutique sur les Champs-Élysées

Il y a quelques jours, le PSG a ouvert une nouvelle boutique à Paris, deux fois plus grande que la précédente, au 92 avenue des Champs-Elysées. Selon la direction, elle va générer entre 25 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.