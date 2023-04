Football : le Paris Saint-Germain va déposer sa candidature jeudi pour le rachat du Stade de France

Le club parisien manifeste son intérêt pour le rachat de la mythique enceinte dyonisienne. L'hypothèse d'un déménagement du Parc des Princes se précise. Le Consortium du Stade de France va examiner cette offre avoisinant les 600 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain va déposer avant midi jeudi 27 avril sa candidature au rachat du Stade de France, selon les informations de France Bleu Paris. L'enceinte est évaluée à 600 millions d'euros. En postulant, le club de la capitale fait un premier pas vers un déménagement du Parc des Princes vers Saint-Denis.

Les candidats au rachat ont jusqu'à jeudi midi pour déposer leur lettre d'intention au consortium du Stade de France qui jugera ensuite les différents dossiers de candidature à 70% sur la capacité financière du postulant et à 30 % sur celle à gérer le lieu. L'appel d'offres sera lancé officiellement au mois de juin. Les réponses sont attendues à la fin novembre.

Une décision sera ensuite prise par l'Etat pour une vente ou une concession courant 2024, avant une attribution définitive en 2025.

Le club ne ferme pas la porte à d'éventuels partenaires dans l'événementiel

Pour ce rachat, le PSG se dit prêt à faire des concessions, comme d'accueillir à Saint-Denis les équipes de France de football et de rugby. Des concerts et autres évènements auront encore leur place, ainsi que le demande l'État. C'est pourquoi le club ne ferme pas la porte à d'éventuels partenaires dans l'événementiel mais aussi dans l'immobilier. Si le PSG fait cette démarche, c'est pour "avoir toutes les cartes en main" et pour pouvoir "avancer" dans ses envies de devenir propriétaire d'un stade, s'était fait expliquer France Bleu Paris le 10 mars dernier.

Dans l'éventualité d’une cession du stade par l'État, le déclassement du Stade de France du domaine public est nécessaire. L'Etat va donc devoir proposer au Parlement d’assortir ce déclassement par un maintien de son caractère d’équipement sportif d’intérêt national. Le ministère des Sports explique à France Bleu Paris que la procédure doit permettre d'intégrer un certain nombre de garanties et conditions protectrices dans l’acte de vente afin que la cession réponde bien aux objectifs. L'acheteur devra donc notamment "réaliser un socle minimum de travaux" au niveau de la "billetterie" ou du "contrôle d'accès aux portes" et du "stockage vidéo surveillance".