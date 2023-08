Football : le gardien du PSG, Sergio Rico, sort de l'hôpital et veut "reprendre le football"

Trois mois après son grave accident de cheval, Sergio Rico est sorti de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville (Espagne) et a exprimé son souhait de retrouver les terrains.

"Grâce à Dieu, aujourd'hui je me sens très ému, très heureux". Amaigri mais souriant, Sergio Rico s'est présenté devant les médias qui l'attendaient, vendredi 18 août, à sa sortie d'hôpital à Séville. L'Espagnol de 29 ans y avait été admis le 28 mai pour un traumatisme crânien à la suite d'un accident avec un cheval lors du pèlerinage du Rocío dans le sud de l'Espagne. Après plusieurs jours dans le coma, le gardien de but avait quitté l'unité de soins intensifs de l'établissement le 5 juillet. Il "espère être bientôt disponible et se rétablir jour après jour pour reprendre le football".

"Je me sens plutôt bien, même si l'anévrisme n'est pas complètement contrôlé. Je dois maintenir quelques mois de tranquillité et de récupération à la maison [...] On dit que le cerveau est intelligent et qu'il efface ce type d'événement. C'était un rêve, je me suis réveillé ici à l'hôpital, Dieu merci, j'ai pu en sortir (...). Je suis très heureux", a témoigné le gardien de but, avant de remercier le personnel soignant et toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien. "Je voulais tous vous remercier pour le respect que vous avez eu pour ma famille et ma femme, et remercier le monde du football pour tous les messages de soutien reçus par mes clubs, le PSG, Séville, et de nombreux joueurs et coéquipiers", a-t-il ajouté.

La story Instagram de Kylian Mbappé après la sortie de l'hôpital de son coéquipier Sergio Rico, le 18 août 2023. (Instagram @k.mbappe)

Plusieurs de ses coéquipiers se sont réjouis de la nouvelle. Sur Instagram, Kylian Mbappé a publié une photo du gardien à sa sortie de l'hôpital, au bras de sa femme, accompagnée du message : "L'image du jour, vous ne verrez rien de plus beau. Tellement heureux de te voir comme ça mon frère". En conférence de presse de veille de match contre Toulouse, l'entraîneur Luis Enrique a lui aussi eu une pensée pour son compatriote : "Je voudrais adresser un message à Sergio Rico et lui souhaiter un bon rétablissement et une pensée à toute sa famille".