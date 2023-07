Football : l'international français Ousmane Dembélé prêt à quitter Barcelone pour le PSG

Le PSG veut profiter de la clause libératoire du joueur que le FC Barcelone a fixé à 50 millions d'euros.

L'ailier français du FC Barcelone Ousmane Dembélé, 26 ans, a donné son accord pour rejoindre le PSG, a appris lundi 31 juillet France Bleu Paris et la direction des sports de Radio France auprès de l'entourage du joueur et du club, confirmant les informations de RMC et de l'Equipe. Des approches concrètes ont eu lieu en fin de semaine dernière. Le footballeur, un temps hésitant, s'est finalement laissé convaincre à l'idée de rejoindre le club de la capitale. Selon les informations de RMC et de l'Équipe, le dossier entre l'international français et le PSG est quasiment bouclé. La durée du contrat proposé est de 5 ans.

Le PSG souhaite réaliser le transfert du champion du monde 2018 et vice-champion 2022 en profitant de la clause libératoire du joueur que le FC Barcelone a fixé à 50 millions d'euros. Cette clause prend fin ce lundi 31 juillet à 23h59. Mais les deux clubs tentent de trouver une solution pour ce transfert, même après la date prévue.

Pour mener à bien le transfert d'Ousmane Dembélé à an de la fin de son contrat, le président du PSG, Nasser Al Khelaïfi, s'est impliqué directement.