Foot : le match de Kylian Mbappé à Barcelone "va être un jalon dans sa carrière", estime le philosophe Thibaud Leplat

Avec la performance de Kylian Mbappé à Barcelone, "on a eu le premier match véritablement d'un grand joueur, mais surtout le début d'un grand homme", a estimé mercredi 17 février sur franceinfo Thibaud Leplat, au lendemain de la victoire 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Le professeur de philosophie à Sciences Po - auteur notamment de La magie du football, pour une philosophie du beau jeu, aux éditions Marabout - estime que le match de mardi "va être un jalon dans la carrière" de l'attaquant français. "Il a apporté une joie en étant au service de son collectif", salue Thibaud Leplat.

franceinfo : Vous qui prônez le beau jeu, vous êtes-vous régalé devant le match d'hier soir ?

Thibaud Leplat : Oui, on a pu se reconnecter avec un football qui avait un peu disparu depuis toutes les affaires de droits télé, de huis clos, on a reconnecté avec des émotions qu'on n'a pas ressenties depuis longtemps. Je crois que tous les amateurs de foot se sont retrouvés dans ce match-là. Et c'était un peu comme les grandes retrouvailles avec notre passion d'enfant quelque part.

Et Kylian Mbappé, on savait ce qu'il est capable de faire, mais hier soir il a été au-dessus ?

Oui, il a été un ton au-dessus et en plus il a réussi à porter tous ses coéquipiers. Il a été vraiment celui qui a incarné le désir collectif d'aller et de se surpasser, de faire bloc et d'arriver dans un moment comme ça qui est un moment compliqué pour le Paris Saint-Germain, arriver à s'en sortir par la grande porte.

"C'est un triplé et c'est surtout une présence continuelle pendant tout le match, une pression énorme mis sur la défense barcelonaise. Il a eu le jeu juste, c'est une preuve de maturité." Thibaud Leplat à franceinfo

C'est peut-être le début d'une nouvelle phase de sa carrière. Il lui a été beaucoup reproché, lui-même avait convenu qu'il a eu une période difficile depuis la reprise de cette saison. C'est sans nul doute son meilleur match de la saison, peut-être l'un de ses meilleurs matchs au PSG, sans doute l'un des matchs qui va être un jalon dans sa carrière.

Kylian Mbappé avait tendance à se précipiter, à toujours vouloir briller sur un match plutôt qu'à penser à sa carrière. Là, paradoxalement, je trouve qu'il a arrêté d'essayer de briller, il s'est contenté de penser véritablement sur la durée, à faire ce qu'il sait faire, jouer simple, ne pas vouloir prendre absolument la lumière. Mais il la prend presque par ricochet. Et c'est peut-être ce qui agrandit un peu plus sa figure sur ce match-là. J'ai eu le sentiment qu'on a eu le premier match, véritablement, d'un grand joueur, mais surtout le début d'un grand homme.

Vous en aviez douté ?

Oui, tout le monde a douté. Ce qui était inquiétant c'était son absence de progression. Ça faisait deux saisons qu'on le voyait toujours dans le même registre, qu'on le voyait pencher dangereusement vers le modèle Neymar de carrière, c'est-à-dire à vouloir faire beaucoup de fioritures, à vouloir peut-être en faire un peu trop et à oublier un peu ses qualités premières. Là il est revenu un peu sur ce que ce qu'on sait, ce que sont ses qualités premières, à savoir la vitesse, à savoir la vivacité, cette capacité à dépasser ses adversaires directs.

Dans les grandes progressions, c'est comme ça chez les enfants aussi, il y a toujours une phase de régression d'abord, il a reculé beaucoup, ça existe aussi dans le tennis. Et d'un seul coup il y a une marche qui est passée. Et peut-être que ce match-là va enclencher ce qu'on appelle en économie un "effet de cliquet", c’est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il faut prendre la mesure de l'évènement, qui est une grande joie dans une époque très compliquée pour tout le monde. Il a apporté une joie en étant au service de son collectif. Réjouissons-nous de ça. Pour la suite, espérons que ce soit le jalon d'une progression encore supérieure. On a le temps de rêver.

Dans quelle famille de sportifs vous le placez ? Par exemple, avec le basketteur Tony Parker ?

C'est juste, c'est assez proche de Tony Parker, et de cette génération qui arrive sûre d'elle, maîtresse de tout un tas de technologie, qui est capable d'utiliser les réseaux sociaux, capable de parler le langage de l'époque aussi. Ce qui est intéressant dans le discours de Mbappé, c'est aussi une certaine maturité dans sa manière de répondre aux questions, et aux sollicitations des médias.