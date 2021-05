DIRECT. Foot : Lille sacré champion de France ? Suivez l'avant-dernière journée de Ligue 1

Ce qu'il faut savoir

Intraitable dans le sprint final de Ligue 1, Lille peut être dès ce dimanche 16 mai sacré champion de France en cas de succès contre Saint-Etienne et de faux pas du Paris SG. A défaut du titre, le Losc pourrait assurer sa participation à la prochaine Ligue des champions. Suivez notre direct.

Méfiance envers les Stéphanois. Les Lillois, qui ont paradoxalement perdu plus de points contre les équipes mal classées que contre les cadors, se méfient de la réception de Saint-Etienne, qui a changé de visage ces dernières semaines et pointe désormais aux portes du Top 10.

Soutien populaire. Une chose est sûre, les Lillois auront le soutien de tout un peuple, qui croit dur comme fer à un quatrième titre de champion de France, dix ans après le doublé coupe-championnat réalisé par la bande d'Eden Hazard, Rio Mavuba et Franck Béria sous la houlette de Rudi Garcia.

Plusieurs configurations gagnantes. S'ils veulent être couronnés ce soir, les Lillois (79 points) doivent faire un meilleur résultat que les Parisiens (76 points). Si le PSG perd à domicile contre le Stade de Reims, un nul contre Saint-Étienne suffira pour Lille. En cas de nul du PSG, le Losc devra l'emporter pour être titré. En cas de victoire parisienne, il faudra attendre la 38e journée.

Monaco et Lyon en embuscade. Monaco (3e avec 74 points) et Lyon (4e avec 73 points) sont mathématiquement toujours concernés par la course au titre, et lutteront quoi qu'il arrive jusqu'au bout pour une place en Ligue des champions. Les joueurs de la principauté accueillent dimanche Rennes, tandis que les Gones se déplacent à Nîmes.

Les autres enjeux. La cinquième place, synonyme de qualification pour l'Europa League, constitue l'un des autres enjeux de la soirée. Marseille (qui reçoit Angers), Lens (qui va à Bordeaux) et Rennes se tiennent pour l'heure en un point. En bas du classement, la lutte est serrée entre les six clubs (Brest, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Nantes et Nîmes). L'un d'eux accompagnera Dijon en Ligue 2, tandis qu'un autre devra disputer deux matchs de barrage, à l'issue de la saison, pour sauver sa tête.