Coupe de France : l'OGC Nice s'impose aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain et se qualifie pour les quarts de finale

C'est un combat âpre qui s'est décanté au bout de la nuit. L'OGC Nice a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France aux dépends du Paris Saint-Germain après avoir remporté la séance de tirs au but (0-0, 6-5), lundi 31 janvier au Parc des Princes.

Le gardien niçois Marcin Bulka a arrêté la dernière tentative du jeune Xavi Simons (18 ans), alors que Leandro Paredes et Andy Delort avaient également manqué leur tir quelques minutes auparavant. "C’est un peu la folie, les émotions. On est arrivés ici pour gagner, et on l’a fait tous ensemble", a réagi le portier polonais du Gym à la fin de la rencontre.

Bulka s'illustre contre son ancien club

Marcin Bulka a enfilé le costume du héros pour emmener ses coéquipiers vers les sommets. Prêté par le PSG chez les Aiglons pour toute la saison, il a d'abord repoussé la frappe du troisième tireur parisien Landro Paredes, avant de passer à deux doigts de sortir celle de Julian Draxler. Il a fini par délivrer les siens au bout du sixième tir.

Les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager à l'issue du temps réglementaire, au terme d'un match peu engagé et brouillon. L'entrée en jeu de Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure avait bien secoué les Parisiens, mais l'attaquant français, auteur d'un triplé au tour précédent contre Vannes, n'a pas réussi à redresser à lui tout seul la situation, et à éviter les tirs au but.

Une première période à oublier

La première période avait été poussive pour les deux équipes. Lionel Messi, Mauro Icardi et Julian Draxler, chargés de l’animation offensive en l’absence de Kylian Mbappé, ont eu du mal à combiner devant, et ont rarement été trouvés par le reste de leur effectif. En face, Nice avait fait le dos rond, installé sur son assise défensive, et a contenu les vagues de possessions parisiennes. Seules deux petites frappes cadrées, une de chaque côté (Gouiri, 25e, Messi, 45e) étaient venues éclairer un premier acte bien morne.

Grâce à cette victoire, l'OGC Nice continue son chemin en Coupe de France et retrouvera Marseille en quart de finale. Paris, défait pour la première fois de la saison à domicile, ne peut plus se consoler qu'avec le championnat et la Ligue des champions.