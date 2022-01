Coupe de France : l'OM défiera le PSG ou Nice et un duel entre les petits poucets en quarts de finale

Les affiches des quarts de finale de Coupe de France sont maintenant connues. Le tirage au sort a eu lieu sur le plateau de TLS, lundi 31 janvier. Tombeurs surprise de Saint-Etienne et Toulouse (Ligue 2), les deux petits poucets Bergerac et Versailles se retrouveront pour les quarts de finale. Un choc de Ligue 1 mettra aux prises le vainqueur du match entre Paris et Nice face à Marseille.

Pour le reste, deux équipes de l'élite recevront deux pensionnaires de Ligue 2, puisque Monaco accueillera Amiens au stade Louis II quand Bastia se déplacera sur la pelouse de Nantes.

Le tirage au sort complet :

Paris Saint-Germain (L1) ou Nice (L1) - Marseille (L1)

Bergerac (N2) - Versailles (N2)

Nantes (L1) - Bastia (L2)

Monaco (L1) - Amiens (L2)