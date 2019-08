"C'est mon équipe préférée" : le PSG à la rencontre de ses fans chinois, toujours plus nombreux

Face à Rennes, les footballeurs du Paris Saint-Germain disputent samedi le Trophée des champions à Shenzhen, en Chine.

Chaque jour ou presque, ils font le siège de l'hôtel du Paris Saint-Germain à Shenzhen. Des supporters chinois, maillot sur le dos, venus parfois de très loin pour tenter d’apercevoir leurs chouchous. "On a fait sept heures d'avion, et on reste dix jours ici", confirme au micro de France Bleu Paris Chen Yanming, qui accompagne son fils. Samedi 3 août, c'est dans cette ville de la province du Guangdong que les footballeurs du PSG affronteront Rennes, dans le cadre du Trophée des champions. Arrivées le 24 juillet, les stars parisiennes ont été acclamées par de fervents supporters locaux.

Le PSG veut percer sur le marché chinois

Pour cette Chinoise, pas question de rater la tournée de "son équipe préférée" dans l'empire du milieu : "Je suis venue ici pour avoir une chance de rencontrer les joueurs, explique-t-elle en français. C'est difficile d'aller à Paris, alors si notre équipe peut venir ici, c'est génial !"

Kevin Trapp, joueur du PSG, avec des supporters chinois à Shenzhen (Chine), le 24 juillet 2019 (MAXPPP)

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain s'efforce de percer sur le marché chinois. La stratégie commence à porter ses fruits. Robert Lee, un Martiniquais expatrié, coordonne les supporters du PSG dans toute la Chine. Il a vu leur nombre "doubler, voire tripler" depuis l'année dernière. "Ce ne sont que des jeunes", souligne-t-il en désignant la masse de supporters venus acclamer les joueurs devant leur hôtel.

Je rêve d'aller en France, pour chanter et danser au Parc des princes pour notre équipe rouge et bleue.Un supporter chinois du PSGà France Bleu Paris

Ces supporters chinois donneront de la voix samedi à Shenzhen, lors du Trophée des champions, où il régnera comme un air de match à domicile pour les footballeurs parisiens.