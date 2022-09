Agression de la joueuse de football Hamraoui : trois hommes en garde à vue

L'enquête progresse. Trois hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés, mercredi 14 septembre au matin, dans le Val-de-Marne puis placés en garde à vue dans l'enquête sur l'agression en novembre de la milieu de terrain du PSG Kheira Hamraoui, a annoncé le parquet de Versailles.

Ces jeunes hommes, originaires de Villeneuve-Saint-Georges, ont été interpellés "à leur domicile dans le Val-de-Marne", a ajouté le parquet, confirmant une information du Journal du dimanche (JDD). "Au moins l'un d'entre eux a des antécédents judiciaires", a précisé le parquet à l'AFP.

"J'ai vécu une agression d'une violence inouïe", avait raconté la joueuse en juin. "Deux inconnus encagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes. Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester... Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. Cette scène, pour moi, a duré cinq minutes. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd".