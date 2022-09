Pourquoi Kheira Hamraoui a-t-elle fait venir un huissier de justice lors d'un entraînement du PSG ?

Elle ne veut pas en rester là. L'internationale française du PSG, Kheira Hamraoui, a fait appel à un huissier de justice, vendredi 9 septembre, au centre d'entraînement du club, à Bougival (Yvelines). La milieu de terrain du Paris Saint-Germain, victime d'une violente agression en novembre dernier - affaire toujours en cours d'instruction -, a souhaité faire constater sa situation actuelle par huissier, afin de la faire reconnaître devant la justice.

D'après des informations diffusées dans la presse, mardi 13 septembre, dont franceinfo: sport a pu avoir la confirmation, Hamraoui est "mise à l'écart de la vie de l'équipe depuis près de six semaines" et ne participe plus aux entraînements collectifs. La joueuse, sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023, s'entraîne donc seule avec un préparateur physique mis à sa disposition par le PSG. "Hamraoui ne fait pas partie des projets sportifs du PSG, et ça restera comme ça pour toute la saison", a confirmé la directrice sportive adjointe du PSG féminin, Sabrina Delannoy, vendredi 9 septembre, sur Canal+.

"Harcèlement moral"

Contacté par franceinfo: sport mardi, le club estime que le terme de "mise à l'écart est un peu fort" et que cette "décision est uniquement sportive. On lui cherche une porte de sortie, et on lui a proposé plusieurs clubs prestigieux mais elle les a refusés." Le mercato en France se termine le 20 septembre, ce qui laisse encore quelques jours pour trouver une solution.

Quelle est donc la prochaine étape pour la joueuse ? Grâce aux constatations de l'huisser, Kheira Hamraoui pourrait mettre en demeure le PSG de la réintégrer. Dans le cas contraire, la joueuse pourrait alors poursuivre le club devant les prud'hommes en mettant en exergue "l'existence d'un harcèlement moral puisque la mise à l'écart d'une joueuse, de façon continue et dans la durée, avec une annonce publique à la télévision, est constitutive du délit de harcèlement moral", a expliqué à franceinfo: sport l'entourage de la joueuse.

Infraction au code du travail ?

Si la Ligue 1 est régie par la Ligue professionnelle de football (LFP), la D1 féminine est, elle, soumise au code du travail, du fait de la relation employeur-salarié, et au code du sport, puisque les joueuses ont le statut de joueuses fédérales.

L'article L222-2-9 du code du sport prévoit que le joueur ou la joueuse, tout au long de l'exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de conditions de préparation et d'entraînements équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société. L'article L4121-1 du code du travail, qui prévoit "la sécurité" et la protection de "la santé physique et mentale des travailleurs", est un élément que remet justement en cause Keira Hamraoui. Cette mise à l'écart est ainsi au coeur du litige. Pour l'heure, le club du PSG "n'a pas eu de retour de l'huissier". La prochaine étape sera-t-elle devant les tribunaux ? Les prochaines semaines le détermineront.