Agression de Kheira Hamraoui : Aminata Diallo mise en examen et incarcérée

Mise hors de cause après une première garde à vue au début de l’affaire, Aminata Diallo a été de nouveau convoquée par la justice et, cette fois, mise en examen, vendredi 16 septembre. Elle est accusée d’avoir commandité l’agression violente de sa coéquipière Kheira Hamraoui.

Aminata Diallo a passé sa première nuit en détention à la maison d’arrêt pour femmes de Versailles (Yvelines). L’ex-joueuse du PSG a été mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs, vendredi 16 septembre. Elle est accusée d’avoir commandité la violente agression de sa coéquipière en club et en sélection, Kheira Hamraoui. Des faits qui remontent à novembre dernier, quand les deux joueuses rentraient ensemble d’un dîner, en voiture. Le véhicule a été bloqué et Kheira Hamraoui extraite et violemment frappée à la main et aux jambes. Elle a partagé les clichés ensanglantés samedi 17 septembre sur ses réseaux sociaux.



Une rivalité sportive à l’origine de l’agression ?

Quatre hommes ont été arrêtés dans la semaine, trahis par la présence de leur téléphone portable sur les lieux. Deux ont été incarcérés, deux autres placés sous contrôle judiciaire. Plusieurs suspects ont désigné Aminata Diallo comme à l’origine de ce contrat. La joueuse évolue au même poste que Kheira Hamraoui au PSG et en équipe de France. "Tous les quatre mettent en cause Mme Diallo [...] comme étant la commanditaire des violences, pour lui permettre d’occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir", écrit le parquet de Versailles dans un communiqué. Un juge doit décider mercredi de maintenir ou non Aminata Diallo en détention.