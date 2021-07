Premier League : Patrick Vieira nouvel entraîneur de Crystal Palace pour les trois prochaines saisons

Direction l'Angleterre pour Patrick Vieira. L'ancien international français, sans club depuis son limogeage par Nice en décembre 2020, est le nouvel entraîneur de Crystal Palace, a annoncé dimanche 4 juillet dans un communiqué le club londonien qui évolue en Premier League. Le champion du monde 1998 a signé un contrat de trois saisons avec les Eagles, 14e du dernier championnat.

