Erling Haaland : quatre chiffres pour comprendre le phénomène

À 21 ans, Erling Haaland est un phénomène. Courtisé par de nombreux clubs européens, les performances du jeune Norvégien ont très rapidement attiré les regards. Précoce, rapide, avec un sens du jeu aiguisé, l'attaquant est l'objet d'un accord de principe pour son transfert du Borussia Dortmund à Manchester City, mardi 10 mai.

Le jeune homme pourra ainsi marcher dans les traces de son père, joueur chez les Skyblues de 2000 à 2003, mais aussi dans celles de Kylian Mbappé, autre joueur à la précocité incroyable. Tour d'horizon d'un phénomène qui n'a pas fini de faire parler de lui.

1 but toutes les 87 minutes en Bundesliga

Erling Haaland marque presque à la vitesse de la lumière. Depuis qu'il évolue dans le championnat d'Allemagne, il marque à la moyenne d'un but toutes les 87 minutes. Buteur affable, attaquant explosif, le Norvégien a marqué 21 fois en 23 matchs sous les couleurs du Borussia Dortmund en Bundesliga cette saison. L'an dernier, il a fait mouche à 27 reprises en 28 matchs. L'attaquant de 21 ans devient ainsi détenteur du meilleur ratio de l'histoire de la Bundesliga (minimum 25 buts marqués). Il détrône au passage Robert Lewandowski, sacré meilleur footballeur de l'année en 2020 avec le Bayern, et sa moyenne d'un but toutes les 100 minutes.

24 buts en 20 matchs européens, le plus précoce des meilleurs buteurs d'Europe

Avec 24 réalisations en 20 matches européens, Erling Haaland était devenu, à 20 ans, le plus jeune buteur aussi prolifique de l'histoire. Par comparaison, après 20 matches en compétitions européennes, Kylian Mbappé comptait 12 buts, Lionel Messi 8, Robert Lewandowski 6 et Cristiano Ronaldo n'avait trouvé les filets qu'à une seule reprise.

Le Norvégien, né en 2000, avait confirmé son statut de jeune prodige en terminant, peu de temps après, meilleur buteur de la Ligue des champions 2020/2021. Ses 10 buts lui permettaient de devancer un autre jeune attaquant, Kylian Mbappé (8 buts), de deux ans son aîné.

36 km/h, la pointe de vitesse du Norvégien

Avec un père footballeur et une mère heptathlète, le jeune Haaland a de qui tenir. Sur le terrain, l'attaquant a été flashé à 36,05 km/h à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga, la saison passée à Stuttgart. Un rythme de coyotte exceptionnel pour un joueur avec un tel gabarit (1,94 m), faisant du Norvégien l'un des joueurs les plus rapides du championnat d'Allemagne.

Par comparaison, Kylian Mbappé avait été "pris" à une vitesse maximale de 37 km/h lors du match France-Argentine du Mondial 2018. La palme revient à Cristiano Ronaldo qui avait enregistré une pointe à 38.9 km/h le 15 juin 2018 lors du match Portugal-Espagne. Usain Bolt, le sprinteur jamaïquain multi-médaillé, avait enfin établi une moyenne de 37,6 km/h lors de son record du monde du 100 m à Berlin en 2009, avec une pointe à 44,7 km/h.

17 matchs manqués pour blessures cette saison

Endurant, le Norvégien l'était. Quarante matchs disputés lors de la saison 2019-2020 (à cheval entre Salzbourg et Dortmund), 41 la suivante, et cette année, la chute : seulement 29 rencontres et peut-être 30 avec la dernière journée de championnat samedi. Haaland a manqué 17 matchs depuis le début de saison sur des blessures. Le Norvégien n'a, de fait, disputé que 24 des 34 journées programmées en Bundesliga et n'aura pas joué l'Europa League, après n'avoir disputé que 3 des 6 matches de Ligue des champions.

En cause : une déchirure musculaire de la cuisse fin septembre 2021, puis un problème de flexion de la hanche qui le privait de 7 matches entre octobre et novembre. En février 2022, de nouveaux problèmes musculaires le tenaient éloigné des terrains 48 jours avant une blessure légère à la cheville lors d'un match de la sélection norvégienne en mars 2022.