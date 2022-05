Transfert d'Erling Haaland : Manchester City annonce un accord de principe avec Dortmund

C'était un joueur courtisé. Le 1er Juillet 2022, Erling Haaland endossera le maillot bleu ciel de Manchester City. Le club mancunien, septuple champion d'Angleterre, a confirmé avoir trouvé un accord de principe, dans un communiqué, publié le mardi 10 mai, pour accueillir l'attaquant norvégien.

Après une saison à Salzbourg, club au sein duquel il a explosé aux yeux du monde, et deux à Dortmund, où il a confirmé, l'attaquant de 1,94 m va rejoindre l'équipe de Pep Guardiola, demi-finaliste de la Ligue des champions 2021-2022.

Auteur de 61 buts en 66 matches de Bundesliga et de 23 buts en 19 matches de Ligue des champions, le joueur de 21 ans est l'objet de l'un des transferts les plus attendus de l'année. Depuis un certain temps convoité par les plus grands clubs, et généralement présenté comme le rival de Kylian Mbappé dans la nouvelle génération, il va compléter l'effectif d'une des meilleures équipes d'Europe.