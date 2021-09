DIRECT. Premier League : suivez la rencontre entre Chelsea et Manchester City

Comme on se retrouve... Quatre mois après la finale de Ligue des champions (remportée par Chelsea, 1-0), les deux équipes se retrouvent samedi 25 septembre, dans le cadre de la sixième journée de Premier League. Les Blues, qui n'ont connu qu'un nul contre Liverpool et ont déjà battu Tottenham et Arsenal, sont favoris de ce choc et occupent la première place. Les Cityzens, intouchables l'an passé, accusent le coup et ne sont que 5e. Trois jours avant son déplacement au Parc des Princes en Ligue des Champions pour d'autres retrouvailles, Manchester City peut-il l'emporter à Stamford Bridge ?