Il a remporté pas moins de 3 coupes du monde avec le Brésil. Le roi du football Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre 2022. Retour sur le parcours d’un des meilleurs joueurs de cette discipline.

Le joueur de football Pelé est décédé à l’âge de 82 ans. Il était atteint d’un cancer. Considéré comme le meilleur joueur du XXe siècle par la FIFA, il a remporté pas moins de 3 fois la Coupe du monde avec son pays, le Brésil. Voici l’histoire de Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé.

Il a marqué plus de 1000 buts dans sa carrière

Le joueur se fait remarquer dès son plus jeune âge sur le terrain. Déjà habitué aux stades, il suivait son père, joueur amateur. À 15 ans, il se fait recruter au Santos FC, avec qui il fera sa carrière au Brésil durant 18 saisons. Il joue son premier match la même année, et marque déjà son premier but professionnel. À 17 ans, il est sélectionné dans l’équipe brésilienne pour concourir à la Coupe du monde. Il remporte dès sa première sélection en 1958, ainsi que la compétition suivante, en 1962. Le joueur ajoute une troisième étoile à son maillot en étant champion du monde en 1970.

En 1977, il termine sa carrière dans le football, après quelques saisons aux États-Unis, en jouant au Cosmos de New York. Il devient ambassadeur pour l’ONU et l’Unesco, et est nommé ministre des Sports au Brésil pendant 4 ans, de 1994 à 1998. Il nous quitte ce 29 décembre 2022, des suites d’un cancer.

“Il y a beaucoup de grands noms dans l'histoire. Vous avez un Beethoven. Vous avez un Picasso. Vous avez un Frank Sinatra. Vous avez un Pelé, c'est la vie. (...) Naturellement, il faut comparer avec d'autres joueurs. Il faut comparer avec ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut qu'ils fassent plus de 1000 buts, il faut qu'ils aient, à 17 ans, participé à une Coupe du monde, qu'ils aient gagné 3 Coupes du monde, qu'ils jouent 25 ans”, blaguait-il en 1998.