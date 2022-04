PSG-OM : les supporters marseillais interdits de déplacement pour le choc de Ligue 1

Une fois encore, les supporters de l'Olympique de Marseille ne pourront pas donner de la voix en tribune du Parc des Princes pour soutenir leur équipe dans le classique qui l'oppose au Paris SG, dimanche 17 avril. Une conséquence directe d'un arrêté du ministère de l'Intérieur publié samedi au Journal officiel.

"Le dimanche 17 avril 2022, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d'une part, et les communes de la région d'Ile-de-France, d'autre part", précise l'arrêté publié à la veille du match prévu dimanche à 20h45.

L'interdiction de déplacement de supporters, une banalité

Cette décision, habituelle ces dernières saisons pour les matchs opposant le PSG à l'OM, rivaux historiques du championnat de France de football (et qui occupent les deux premières places du classement cette année), y est notamment justifiée par "l'animosité" et le "fort antagonisme" entre les supporters des deux clubs. Le dernier classique PSG-OM en présence de supporters des deux équipes remonte au 28 février 2018 et "huit membres des forces de l'ordre ont été blessés" ce jour-là, souligne l'arrêté.

Plusieurs incidents impliquant des supporters, à Lyon, Nice, Marseille, Lens, Brest ou encore Angers ont eu lieu cette saison en Ligue 1, conduisant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) à prendre de nombreuses sanctions à l'encontre des clubs.Le déplacement des supporters lensois à Lille samedi (21 heures), pour le derby du Nord, a lui aussi été interdit.

Le PSG et l'OM occupent les deux premières places du classement, les Parisiens ayant une confortable avance de 12 points sur les Marseillais.