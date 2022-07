Ligue 1 : Jonathan Clauss s'engage pour trois ans avec l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille continue de s'activer sur le marché des transferts. Le club a officialisé l'arrivée de sa dernière recrue en date, le Lensois Jonathan Clauss, mercredi 20 juillet. Le latéral droit, âgé de 29 ans, a paraphé un contrat de trois ans avec les Olympiens.

Ses deux saisons au RC Lens, où il a disputé 78 matchs et inscrit 11 buts, lui ont permis de connaître sa première sélection en équipe de France en mars. Jonathan Clauss va désormais découvrir la Ligue des champions.

"Véritable piston droit, capable de répéter les efforts dans son couloir, il possède le profil idéal pour s'intégrer dans le schéma de jeu d'Igor Tudor. Jonathan Clauss mettra à disposition toute son énergie et sa détermination pour permettre au club d'atteindre ses objectifs", s'est félicité le club marseillais dans un communiqué. L'Olympique de Marseille a aussi officialisé l'arrivée en prêt de Rubén Blanco, gardien de but espagnol en provenance du Celta Vigo, et du Colombien Luis Suarez, ancien attaquant de Grenade.