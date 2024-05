"L'équipe de France, ce sera terminé après l'Euro"... Olivier Giroud annonce qu'il prendra sa retraite internationale cet été

A 37 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus va disputer sa septième et dernière compétition internationale.

Une page qui se tourne, comme attendu. Olivier Giroud a déclaré qu'il allait prendre sa retraite internationale après l'Euro, dans une interview accordée au journal L'Equipe et mise en ligne jeudi 23 mai. "En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l'équipe de France, ce sera terminé après l'Euro. Il faut laisser la place aux jeunes", a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (57 réalisations en 131 matchs).

"Il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop. Je ressens aussi une fatigue physique et mentale. J'ai toujours dit que j'allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l'équipe de France, à mon avis, ce sera fini", a précisé l'attaquant de l'AC Milan. Après l'été, il rejoindra aux Etats-Unis son ancien coéquipier et ami, Hugo Lloris, au Los Angeles FC.

Sacré champion du monde en 2018, l'ancien Montpelliérain, passé par Arsenal, a rafflé pas moins de 13 trophées, dont la Ligue Europa 2019 et la Ligue des champions 2021 avec Chelsea. Pour sa septième et dernière compétition internationale à 37 ans, il tentera donc de décrocher l'un des titres les plus prestigieux qui le fuit : le championnat d'Europe, dont il avait atteint la finale en 2016.