Ligue 1 : Lyon renverse Lille dans un match fou, et revient dans la course à l'Europe

Un lundi soir vraiment pas comme les autres. Exceptionnellement joué un lundi soir – car on ne joue plus en France le 5 mai, en mémoire de la catastrophe de Furiani –, le choc de la 32e journée de Ligue 1 entre Lille et Lyon a accouché d'un match complétement fou. Avec sept buts et plusieurs renversements de situation, jusqu'au but vainqueur de Mama Baldé à la 92e minute, cette rencontre s'est révélée ultra-spectaculaire.

Et surtout très frustrante pour les Lillois qui, en cas de victoire, seraient montés sur le podium pour la première fois de la saison, au nez et à la barbe de Brest. Mais les Dogues ont une nouvelle fois manqué l'occasion de s'emparer de la troisième place. Les Nordistes menaient pourtant 2-0 à la pause, grâce à Bafodé Diakité (21e) et Edon Zhegrova (37e). Ils semblaient alors en totale maîtrise. C'était avant le réveil du Lyon.

Lyon peut rêver d'Europe

Inoffensif et trop prudent en seconde période – à l'image des changements de son coach –, le LOSC a laissé Lyon revenir grâce à Saïd Benrahma (66e) et Malick Fofana (82e). Deux coups de bambou qui n'ont pas empêché Lille, qui n'avait alors pas frappé en seconde période, de reprendre l'avantage sur une tête de Bafodé Diakité (3-2, 85e). Mais cette fin de match complètement folle n'en était qu'à ses débuts, puisque l'OL a de nouveau égalisé par Alexandre Lacazette (3-3, 88e), avant que Mama Baldé ne délivre les Lyonnais (3-4, 90+2).

Cette victoire renversante des Lyonnais permet à l'OL de s'emparer de la septième place de Ligue 1, qui sera qualificative pour la Ligue Europa conférence si Paris remporte la Coupe de France face à... l'OL, justement. Finale qui aura d'ailleurs lieu, comme un signe, au stade Pierre-Mauroy de Lille. De son côté, le LOSC reste quatrième à deux points de Brest, à deux journées de la fin du championnat.