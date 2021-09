DIRECT. Ligue Europa : Lyon ouvre le score par Karl Toko-Ekambi sur la pelouse des Glasgow Rangers

Après une saison 2020-2021 sans participation à une compétition européenne (une première depuis 1996-1997 !), les Lyonnais renouent avec l'Europe. Ils se déplacent en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers pour leur premier match de poule de la Ligue Europa, jeudi 16 septembre (21h).

Placé dans le groupe A (Brøndby, Glasgow Rangers, Sparta Prague), les hommes de Peter Bosz veulent prouver qu'ils peuvent aller loin dans la compétition, et cela devra passer par une victoire d'entrée face aux Écossais. D'autant plus qu'avec deux victoires consécutives en Ligue 1, les Gones remontent la pente, et partent confiants à la conquête de l'Europe. Suivez la confrontation en direct !