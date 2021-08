Ligue 1 : revivez le match nul renversant entre Lyon et Clermont

Un match nul, une lourde défaite, et des tensions internes. L'OL de Peter Bosz était attendu au tournant, dimanche 22 août face à Clermont. Alors que le mercato estival touche à sa fin, la direction de l'OL a laissé entendre qu'elle comptait encore s'activer sur le marché des transferts et l'a confirmé avec le prêt d'Emerson Palmieri. Une obligation pour le club rhodanien, qui a subi lors de ses deux premières journées de championnat. Les nuages continuent de s'accumuler sur la capitale des Gaule. Avec deux buts d'avance, et plusieurs occasions de tuer la rencontre, les Lyonnais ont été rejoints par des Clermontois sans complexe.